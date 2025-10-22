Consulta la portada correspondiente al día 23 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- JM.Cruz, diseñador de Cáceres: 'La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección
- Extremadura sienta precedente: el Supremo ratifica que los delegados deben justificar las horas sindicales
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026