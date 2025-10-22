La Junta admite varios días de fallos en el acceso a informes pero acusa a Amama de “generar alarma y denunciar sin pruebas”

El Gobierno andaluz prácticamente ha dado por rotas sus relaciones con la Asociación Andaluza de Mujeres con Cáncer de Mama. La denuncia presentada ante la Fiscalía este miércoles acusando al Gobierno andaluz de “borrar y manipular” informes que se estaban recabando para las demandas de mujeres afectadas por los fallos del cribado y la negativa de la entidad a mantener otra reunión tras el choque con la anterior consejera Rocío Hernández han llevado a su sucesor, Antonio Sanz, a dinamitar todos los puentes con una entidad con representación en toda Andalucía.

“Quien tiene que dar explicaciones es quien denunciaba una desaparición ayer (…) Han creado una alarma social bestial y una situación de colapso en el sistema (…) Son denuncias falsas, injurias y calumnias”, afirmó en distintos momentos de su intervención tras el Consejo de Gobierno Antonio Sanz, quien defendió que las dificultades de acceso a pruebas diagnósticas que desataron la polémica este miércoles se produjeron por una saturación a raíz de la difusión de la denuncia de Amama. Una circunstancia que llegó a comparar con la caída de Amazon o con la compra de entradas para el próximo concierto de La Oreja de Van Gogh.

Sin embargo, la denuncia toma como punto de partida que no habían podido acceder a los informes diagnósticos y mamografías que estaban recopilando para preparar sus demandas en los días previos a que acudiesen a la Fiscalía. Y, por tanto, la caída del sistema no explicaría estos hechos. El consejero Antonio Sanz admitió en este sentido que ha podido haber problemas y dificultades en días anteriores a la caída del sistema del miércoles. Y que, de hecho, por eso se ha reforzado el sistema para que no vuelva a caer.

Esa es realmente la base fundamental de la denuncia lanzada por Amama, y posteriormente por distintas personas a título individual: a la hora de recopilar su documentación médica para presentar las demandas no podían acceder a ella. Eso llevó a la denuncia ante la Fiscalía. Pero eso no implica, según subraya el consejero, que hayan “desaparecido o se hayan borrado” estos informes. Estaban pero por “incidencias en el sistema” no se podía acceder a ellos. “Es imposible. La información clínica no se puede eliminar salvo mandato legal o proceso. El sistema Didaya conserva registros de acceso durante años y las historias clínicas no se pueden eliminar en un plazo de hasta quince años”, explicó el consejero quien en esto basó su dura respuesta a la asociación Amama. “Esto dura lo que dura”, completó en referencia a que el restablecimiento del sistema zanja este nuevo capítulo de la crisis de los cribados en Andalucía que ha vuelto a llegar al Congreso de los Diputados.

El otro aspecto de la denuncia, la existencia de casos en los que supuestamente se ha modificado el informe para introducir el concepto "posiblemente benigno" en la descripción de la lesión detectada, la Consejería de Sanidad lo atribuye a un aspecto "técnico y automático" sin ninguna intencionalidad ni efecto.

Amama rechaza reunirse

Aunque hablo de “respeto y cariño” al colectivo de Amama, la realidad es que la Junta de Andalucía ya ha asumido un discurso y agrio con la asociación con un tono incluso más elevado que el que tuvo la ex consejera de Salud, Rocío Hernández, cuando se reunió con varias representantes de la entidad, una cita que supuso un punto de inflexión y que fue uno de los detonantes de su salida.

De momento, no habrá más reuniones. Amama está declinando ya todas las invitaciones del Gobierno andaluz y también de los grupos de la oposición. “Es la cuarta o la quinta vez que ha dicho que no va a venir- La cuarta o quinta invitación en la que declina la reunión con los responsables que tenemos que tomar decisiones”, resumió Antonio Sanz.

En un marco de reuniones del nuevo consejero de Sanidad con todos los colegios profesionales, sindicatos y asociaciones, las relaciones con Amama siguen por tanto rotas y en un ambiente cada vez más tenso.