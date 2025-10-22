Redexis impulsa la transición energética con proyectos de gases renovables

El cambio climático ha convertido la búsqueda de energías limpias en una prioridad global. Los gases renovables, como el biometano o el hidrógeno verde, han pasado a ser aliados estratégicos para acelerar la descarbonización del sector energético. Por su parte, la empresa dedicada al desarrollo de infraestructuras energéticas, Redexis, mantiene en Extremadura uno de sus principales focos de actuación.

Una oportunidad para el mundo rural

El biometano se produce a partir de residuos orgánicos como lodos de depuradoras, restos agrícolas o residuos alimentarios. Tras someterse a un proceso de depuración se consigue biometano, un gas verde que alcanza una calidad equiparable al gas natural y que puede ser utilizado en calefacción, transporte o generación eléctrica, con la ventaja de que no es necesario adaptar las infraestructuras existentes.

El exceso de residuos ha convertido a España en el tercer país de la Unión Europea con más potencial para la producción de gases renovables. Sin embargo, el número de plantas en funcionamiento todavía es limitado, ya que nuestro país cuenta con 15 frente a las más de 675 de Francia o las 254 de Alemania. Diversos estudios estiman que el país podría generar entre 100 y 190 TWh anuales de biometano, lo que equivaldría a cubrir hasta un 45 % de la actual demanda de gas natural.

El desarrollo de este sector no solo tiene beneficios ambientales como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de la economía circular o la mejora en la gestión de residuos. También es una palanca para el impulso del empleo rural, generando más de 40.000 millones de euros de inversión, además de la creación de 21.000 nuevos puestos de trabajo vinculados a la economía verde.

Presencia de Redexis en Extremadura

Dentro de las comunidades autónomas, Extremadura es una de las que presenta un gran potencial para la producción de biometano, según un informe de PwC y Biovic. Desde hace más de quince años, Redexis mantiene presencia estable en la región, con proyectos en municipios como Miajadas o Villafranco del Guadiana, con una inversión cercana a los 20 millones de euros destinados a infraestructuras energéticas. Actualmente, cuenta con 225 kilómetros de redes de transporte y distribución, presencia en 53 municipios y suministro canalizado a más de 25.000 usuarios, entre particulares y empresas. Además del impulso económico en Extremadura, la compañía mantiene un firme compromiso social a través de la Fundación Redexis.

Redexis promueve proyectos de autoconsumo solar del sector agroindustrial

En su última convocatoria de ayudas, la entidad apoyó a Fotonatura, una Asociación Fotográfica de Naturaleza de Moraleja. Esta asociación cacereña de aficionados a la fotografía de naturaleza y amantes del entorno natural van a crear una Ruta de Observación de avifauna en las orillas del Rivera de Gata. La estrategia de Redexis en la región promueve también proyectos de autoconsumo fotovoltaico para el sector agroindustrial. Destaca la colaboración con el Grupo CONESA, líder europeo en la transformación de tomate, para la instalación de tres plantas solares en sus centros de Villafranco del Guadiana y Miajadas. Con una potencia de 1.744 kWp, estas instalaciones generan más de 2,75 millones de kWh al año, lo que evita la emisión de 640 toneladas de CO 2 .

Un motor para la transición energética

Para impulsar el biometano en nuestro país, Redexis forma parte de la plataforma “Gas Verde Sí”, una iniciativa conjunta con otras empresas del sector y asociaciones agrícolas e industriales. Su eslogan, “Nada”, resume la ventaja principal de este gas renovable, es decir, nada es lo que los usuarios tienen que modificar en sus calderas para empezar a descarbonizar, ya que el biometano es 100 % compatible con las infraestructuras existentes. Asimismo, a través de su filial Redexis Renovables, la empresa refuerza su papel como referente en innovación y sostenibilidad. También opera tres plantas de biometano en Soria y Murcia y tiene el objetivo de alcanzar una producción de 2 TWh anuales en 2030, lo que permitirá evitar la emisión de más de 260.000 toneladas de CO₂ cada año.

La energética también participa en asociaciones dedicadas a la promoción del hidrógeno verde, como SOI H₂ ALEX, primera iniciativa transfronteriza entre el Alentejo portugués y Extremadura, y colabora con el Clúster de la Energía en Extremadura y la Mesa de Hidrógeno de Extremadura. Este compromiso con el territorio ha consolidado a Redexis como un actor clave en la transición energética de Extremadura.