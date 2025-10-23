Consulta la portada correspondiente al día 24 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Vecinos de la parte antigua de Cáceres denuncian 'destrozos' por el paso de una hormigonera por la calle Consolación en dirección prohibida
- El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: 'Me recetaron un medicamento contraindicado
- Extremadura, la 'excepción ibérica' al alquiler: más de la mitad de las viviendas resisten por debajo de los 700 euros
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo