En Zaragoza
Los consejeros de Sanidad del PP abandonan el pleno del Consejo Interterritorial de Salud por la polémica de los datos del cribado
Las comunidades populares se marchan de la sesión al considerar que la solicitud del Ministerio de Sanidad de los datos del cribado es "partidista y sectaria"
Cristina García
Estalla la tensión en el pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebraba este viernes en Zaragoza con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, y su equipo. Lo consejeros del ramo de las comunidades del PP han abandonado el encuentro para evidenciar su rechazo a la solicitud de García de los datos de los programas de cribado, una petición que consideran "partidista y sectaria".
Momentos antes del inicio del pleno, la ministra de Sanidad ha indicado que daría a las comunidaes lideradas por el PP la oportunidad de "rectificar” y enviar los datos del cribado de cáncer de mama, colon y cervix que solicitó tras conocerse los fallos en el programa de Andalucía y que las autonomías populares, entre ellas Aragón, han rechazado enviar bajo el argumento, entre otros, de que no cuentan con un sistema informático homogéneo para hacerlo.
