Consulta la portada correspondiente al día 25 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: 'Me recetaron un medicamento contraindicado
- El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo
- Extremadura se convertirá en el centro mundial de la ganadería sostenible, con Trujillo y Don Benito como sedes
- Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
- El fútbol llega a la política por los accesos al estadio Príncipe Felipe de Cáceres: 'Puede ocurrir una desgracia
- El PSOE y Vox presentan enmienda total a los presupuestos de la Junta: 'Estamos preparados para ir a elecciones