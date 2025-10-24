¿Te cuesta dormir o concentrarte tras el cambio de hora? Los expertos revelan cómo solucionar estos problemas

El cambio al horario de invierno, aunque parezca algo menor, puede tener un impacto notable en el organismo debido a la alteración del reloj biológico. Este cambio de una hora afecta los ritmos circadianos, que regulan funciones como el sueño, la temperatura corporal, la secreción hormonal y el metabolismo.

Como consecuencia, muchas personas experimentan síntomas similares a un leve “jet lag”, tales como:

Peor calidad del sueño

Irritabilidad

Dificultad para concentrarse

“Dormir peor, mostrarse más irritable o tener dificultades para concentrarse son reacciones habituales durante los primeros días tras el cambio horario. El organismo necesita un breve periodo de adaptación para reajustar su reloj interno y sincronizarse con las nuevas horas de luz”, explica Begoña Suárez, jefa de Psicología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

No todas las personas reaccionan igual: aquellas con rutinas muy estructuradas o mayor vulnerabilidad emocional pueden experimentar un desajuste más fuerte y requerir más tiempo para adaptarse.

“Estos desajustes no deben alarmarnos, pero sí conviene tomarlos en serio. La atención temprana a los síntomas y, si es necesario, la consulta con un profesional permite adoptar pautas personalizadas para recuperar el sueño y el equilibrio emocional, reduciendo el impacto del cambio horario en nuestra salud mental”, ha explicado María Calle, psicóloga de Blua de Sanitas.

Consejos

Estas son algunas del recomendaciones de los expertos de Sanitas para adaptarse mejor al cambio al horario de invierno y minimizar sus efectos negativos en el sueño, el estado de ánimo y el bienestar general.