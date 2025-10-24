Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Nuestro test semanal recopila en diez preguntas algunos de los hechos más destacados de los últimos días para medir cuánto sigues la actualidad
Redacción
Cada semana deja titulares que marcan la conversación pública: decisiones políticas, sucesos, avances económicos o historias que se hacen virales. Si quieres repasar lo esencial y poner a prueba tu memoria informativa, participa en nuestro test de actualidad. Diez preguntas rápidas para comprobar si estás al día antes de que empiece una nueva semana de noticias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: 'Me recetaron un medicamento contraindicado
- El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo
- Extremadura se convertirá en el centro mundial de la ganadería sostenible, con Trujillo y Don Benito como sedes
- Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
- El PSOE y Vox presentan enmienda total a los presupuestos de la Junta: 'Estamos preparados para ir a elecciones
- La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia