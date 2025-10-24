Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponte a prueba

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Nuestro test semanal recopila en diez preguntas algunos de los hechos más destacados de los últimos días para medir cuánto sigues la actualidad

Pon a prueba tus conocimientos de actualidad con el test semanal.

Pon a prueba tus conocimientos de actualidad con el test semanal.

Redacción

Cada semana deja titulares que marcan la conversación pública: decisiones políticas, sucesos, avances económicos o historias que se hacen virales. Si quieres repasar lo esencial y poner a prueba tu memoria informativa, participa en nuestro test de actualidad. Diez preguntas rápidas para comprobar si estás al día antes de que empiece una nueva semana de noticias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
  2. La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
  3. El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: 'Me recetaron un medicamento contraindicado
  4. El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo
  5. Extremadura se convertirá en el centro mundial de la ganadería sostenible, con Trujillo y Don Benito como sedes
  6. Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
  7. El PSOE y Vox presentan enmienda total a los presupuestos de la Junta: 'Estamos preparados para ir a elecciones
  8. La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia

Nombres propios de la literatura y el periodismo ilustran la tercera jornada de la Bienal Vargas Llosa

Nombres propios de la literatura y el periodismo ilustran la tercera jornada de la Bienal Vargas Llosa

El Extremadura anhela un triunfo revitalizante ante el Xerez Deportivo

El Extremadura anhela un triunfo revitalizante ante el Xerez Deportivo

'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

Una treintena de municipios de Cáceres reciben más de 2 millones de euros en ayudas para obras

Una treintena de municipios de Cáceres reciben más de 2 millones de euros en ayudas para obras

Extremadura activa un servicio terapéutico para menores que han sufrido situaciones hostiles en su entorno

Extremadura activa un servicio terapéutico para menores que han sufrido situaciones hostiles en su entorno

El periodista Paco Vadillo, pregonero de la Semana Santa de Mérida 2026

El periodista Paco Vadillo, pregonero de la Semana Santa de Mérida 2026

La Junta insta a la oposición a retirar las enmiendas si quiere seguir negociando los presupuestos

La Junta insta a la oposición a retirar las enmiendas si quiere seguir negociando los presupuestos
Tracking Pixel Contents