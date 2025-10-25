Roberto Brasero avisa: "El cambio horario trae una brusca caída de temperaturas"
En el norte de Cáceres, en alerta amarilla, se esperan intensas precipitaciones que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado
El fin de semana del cambio horario (retraso de una hora en la madrugada del sábado al domingo) estará marcado por un drástico contraste meteorológico y el final definitivo del ambiente veraniego, según la predicción del meteorólogo Roberto Brasero.
El sábado será una jornada partida: mientras el sur y el este peninsular (Málaga, Murcia, Alicante, Granada) rozan o superan los 30 grados con sol, el oeste y el centro se enfrentarán a fuertes lluvias. Las precipitaciones serán significativas en el norte de Cáceres y el sur de Salamanca (aviso amarillo), extendiéndose por el Sistema Central hasta Madrid. Las temperaturas nocturnas se mantendrán altas.
El domingo llega el frío. Coincidiendo con el horario de invierno, las temperaturas se desploman en toda la Península, con descensos de hasta 8 grados en el sureste. Aunque en el Mediterráneo seguirán siendo suaves (21 grados en Valencia), el frío se hará notar en el interior de la mitad norte, con mínimas que bajan a 3 grados en Burgos o 5 en Ávila. El día estará muy nuboso y las lluvias se extienden al este y al sur.
La próxima semana comenzará con un amanecer frío y heladas débiles el lunes, aunque las temperaturas tenderán a subir a partir del martes con la llegada de sucesivas borrascas atlánticas.
Cáceres en alerta amarilla
En el caso de Extremadura, el norte de la provincia de Cáceres estará este sábado en alerta amarilla por lluvias intensas, que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La alerta se iniciará a las 2:00 horas del sábado y permanecerá activa hasta las 18:00 horas.
Recomendaciones
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 recomienda en estos casos que se revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de las localidades.
También hay que prestar especial atención a los sumideros y socavones y muros en mal estado.
Respecto a la circulación por las carreteras se recomienda a la ciudadanía que lo haga con la máxima precaución posible.
Así, hay que estar atento a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.
A su vez, se recomienda también llevar consigo siempre un teléfono cargado para contactar, en caso de necesidad, con el 112.
