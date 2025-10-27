Por las defensas a tope: 4 secretos caseros (y un toque de té) para blindar la salud este otoño

Con la llegada del otoño, el aire se vuelve más frío, los días se acortan y, con ellos, llega la inevitable coreografía de virus y resfriados. No es solo cuestión de abrigarse. Es fundamental armarse de un escudo interior. Cuidar y fortalecer las defensas se convierte en la prioridad de la temporada y, afortunadamente, la solución reside, según los expertos, a menudo en opciones sencillas, caseras y accesibles, aliadas de una alimentación equilibrada para mantenernos fuertes y saludables.

El beneficio de las infusiones y los tés para la salud. / EL PERIÓDICO

En este contexto de bienestar natural, las infusiones y los tés se constituyen como aliados; pero, además, cómo beberlos se sitúa como un pilar fundamental para ayudar al cuerpo a aclimatarse a los cambios de temperatura y a ese modo invierno que el organismo activa.

Los cinco remedios

Estos cinco remedios combinan la sabiduría ancestral con el placer de la infusión:

Miel con Limón: El elixir de la abuela para la garganta. Es el clásico que nunca falla. La miel, con su poder antibacteriano y su capacidad para suavizar las mucosas, es una bendición para la tos y la irritación. Combinada con el jugo de limón, rico en vitamina C y un potente impulsor inmunológico, se convierte en el dúo de la noche. Simplemente una cucharada de miel y el jugo de medio limón en agua tibia. Ideal antes de dormir para un descanso reparador y una garganta aliviada. Gárgaras de salvia y agua salada: Adiós a la inflamación. La salvia tiene poderes antiinflamatorios y antibacterianos. Hacer gárgaras con su infusión tibia es un gesto simple para reducir la hinchazón y el dolor de garganta. Un extra: añade una pizca de sal para potenciar ese efecto limpiador. Infusiones: bienestar en taza, refuerzo interior. Más allá de los remedios puntuales, el ritual de la infusión es una terapia de otoño. La empresa Tea Shop destacan cómo una taza caliente puede ser la excusa perfecta para la relajación y el aporte de micronutrientes: Super wellness: Una pócima depurativa y revitalizante. El empuje de vitalidad que se necesita para combatir la pereza de los días más fríos y mantener el bienestar general. Ayurveda balance: Una sinfonía de especias, manzanilla y menta. Esta infusión no solo relaja y calma, favoreciendo un descanso de calidad, sino que alinea el organismo para que responda mejor a los cambios estacionales. Un placer para el sistema inmunológico. Classic torrija: Cuando el alma pide consuelo. Con malta de cebada (digestiva), canela (rica en antioxidantes y antiinflamatoria) y manzana, es la opción cálida, suave y dulce para esos momentos de hygge en casa (crear un ambiente cálido, confortable e íntimo, y disfrutar de la vida en las pequeñas cosas). Ajo crudo: El pequeño gran antibiótico natural. Sí, el aroma puede ser intenso, pero sus beneficios son innegables. El ajo es uno de los antibióticos naturales más potentes conocidos, con un trío de poder: antiviral, antibacteriano y antifúngico. Consumir un diente de ajo crudo al día, ya sea finamente picado en ensaladas, tostas o como complemento, es una inversión directa en el blindaje de tu sistema inmunológico.

Una infusión al día. / EL PERIÓDICO

El otoño invita a frenar el ritmo y a cuidarnos desde dentro. Con estos sencillos gestos y una buena taza de infusión, la temporada de resfriados puede convertirse en una temporada de bienestar.