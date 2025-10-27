La alcaldesa de Librilla no convoca un minuto de silencio tras el crimen machista "por respeto a las dos familias"

La alcaldesa de Librilla, María del Mar Hernández, ha decidido no convocar un minuto de silencio tras el crimen machista que ha habido en el pueblo «por respeto a las dos familias», la de la víctima y la del presunto asesino.

«La familia del presunto asesino también necesitó atención psicológica y médica, lo está pasando muy mal», apuntó la regidora, de Unión Progresista por Librilla (UPrL), en declaraciones a los medios.

«Queremos manejar la situación lo mejor posible», destacó. Además, «está todo tan reciente que no nos ha dado tiempo a convocar», dijo Hernández, que insistió en pedir «respeto» por la familia de Enrique, el detenido por matar a Ainhoa.

«La familia de la víctima, que es una gran familia, ha sido salpicada por la tragedia muchas veces; pero también la familia del asesino», manifestó.

El Ayuntamiento lo que sí ha decretado es cinco días de luto en memoria de la joven.

Otros ayuntamientos sí convocan

Gran parte de los ayuntamientos de la Región de Murcia sí han convocado un minuto de silencio esta mañana en repulsa por la muerte de una joven de 19 años presuntamente a manos de su pareja.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cartagena ha convocado a la Corporación municipal, empleados municipales y ciudadanía a guardar un minuto de silencio a mediodía, para expresar su "solidaridad con la familia y allegados de la víctima" y reiterar su "compromiso firme en la lucha contra la violencia de género, que sigue arrebatando vidas de forma cruel e inaceptable".

El Ayuntamiento de San Javier, por su parte, ha convocado también un minuto de silencio a mediodía, en el que participará el presidente regional, Fernando López Miras. Además, a las 12.30 horas, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, participa en el minuto de silencio a las puertas de su consejería.

Enrique, el presunto asesino machista de Librilla, se encuentra ya en los calabozos de la Guardia Civil, confirma un portavoz del cuerpo. El sujeto fue detenido en el Virgen de Arrixaca de Murcia, donde le atendieron porque, según él mismo explicó, se había tomado una gran cantidad de pastillas para tratar de acabar con su vida.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.