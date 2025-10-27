Óbito
Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
Sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand
Fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, ante el que los médicos no pudieron hacer nada
Redacción
Madrid
La camionera e influencer Oti Cabadas, popular por sus publicaciones acerca del mundo del transporte en redes sociales, ha fallecido este lunes a los 41 años.
Con más de 300.000 seguidores, Oti sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand. Por ello, fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, a pesar de lo cual no se pudo hacer nada por su vida.
A base de explicar en las redes sociales sus rutas y experiencias, Cabadas se convirtió en una referente en el sector conocida por muchos en las carreteras y en Internet.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
- Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- Varias comarcas extremeñas en alerta amarilla este domingo por lluvias y tormentas
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
- FOTOGALERÍA | Inauguración del mayor parque de ocio en Plasencia