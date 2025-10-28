Consulta la portada correspondiente al día 29 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
- Conmoción y rabia en Mérida por la repentina muerte de Pedro de la Rosa, el sacristán de Nuestra Señora de los Milagros
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
- FOTOGALERÍA | Inauguración del mayor parque de ocio en Plasencia
- El 'reino' de la tortilla de patatas está en Mérida: 12 especialidades más allá de la clásica
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta