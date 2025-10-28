Una pareja alemana regresa a su país por no encontrar casa en España: "Los caseros prefieren alquilar a turistas o solo para estancias cortas"
Tras un año viviendo en España en la casa de unos familiares, Jennifer Itinga Fontan y Lukas Reinike no han sido capaces de encontrar un hogar
Cada vez son más los extranjeros que deciden desplazarse hasta España para iniciar una nueva vida debido a diversos factores, sin embargo, parece que cada vez más familias encuentran dificultades para llevar a cabo este plan. El diario Remscheider General-Anzeiger se ha hecho eco de la historia de un matrimonio alemán que se ha visto obligado a volver a su país por no encontrar casa en España.
Jennifer Itinga Fontan y Lukas Reinike, de 39 y 40 años, decidieron instalarse en Denia (Alicante) con sus hijos Elián (4 años) y Noel (6). Se quedaron en la casa de los padres de Jennifer, que ya vivían en la localidad alicantina. El siguiente paso era comprar una cosa, pero no pudieron encontrar una que se ajustara a sus condiciones.
No encontraban hogar
"No encontrábamos un apartamento asequible. Los caseros preferían alquilar a turistas o solo para estancias cortas", explica Jennifer al diario alemán. A esto se sumaba un coste de la vida que no es acorde con los bajos salarios españoles: "No puedo trabajar dos o tres veces allí para llegar a fin de mes", dice la mujer al diario local.
Resulta que Jennifer trabajaba como asistente administrativa en una residencia de ancianos durante su estancia en España, por el mismo salario que un trabajo a tiempo parcial en Alemania. Lukas, por otra parte, trabajaba desde casa como representante de atención al cliente para la cadena de moda de lujo Breuninger. Sus hijos se habían adaptado bien al país y ya habían hecho amigos.
Otros inconvenientes
Sin embargo, el medio alemán explica que el calor constante, que también implica una rutina diaria diferente, y el estilo de vida típicamente festivo, incluso en la administración municipal, acabaron por irritar a la pareja.
"Aquí estamos acostumbrados a la estructura, algo que allí falta", dice Lukas Reinike. Y muchos de los que se hacían pasar por supuestos ayudantes y simpatizantes, en realidad solo buscaban dinero. Todo esto les llevó a decidir regresar después de un año, dice el diario.
