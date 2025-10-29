Arranca desde el municipio valenciano de Sedaví la marcha por la memoria

Cientos de personas, con antorchas y tras una pancarta "Por la reconstrucción social del País", inician la marcha desde Sedaví. Se trata de una protesta recorre Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar y Benetússer donde cloncluirá Acon los parlamentos de los Comités Locales de Emergenca, del Kolectivo de Jóvenes del Parke i de l’Acord Social Valencià, y con las actuaciones de musicals de Feliu Ventura, Miquel Gil, la Maria y el Botifarra. En completo silencio y bajo una leve lluvia, han iniciado está marcha de duelo y de reivindicación.

