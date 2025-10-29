Consulta la portada correspondiente al día 30 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- El 'reino' de la tortilla de patatas está en Mérida: 12 especialidades más allá de la clásica
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Una familia de Mérida empieza de nuevo con la Ley de Segunda Oportunidad: cancela una deuda de 63.000 euros
- El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
- La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta
- El SES debe indemnizar a la familia de una paciente que murió por un error en el diagnóstico en Cáceres
