El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana

Un año justo después de la catástrofe humana originada por la dana del 29-O sobre València, dos personas siguen desaparecidas, Elisabet Gil Martínez, Eli, de 38 años, muerta en la barrancada del Poyo a la altura de Quart de Poblet tras ser engullida en Cheste, y Francisco Ruiz Martínez, Paco, de 64, tragado por la riada del Magro en Montserrat.

Eli ha dejado dos testimonios gráficos, dos vídeos grabados con su móvil, que hablan de la angustia que vivieron las más de 220 personas que murieron ese día arrastrados por el tsunami de agua y lodo que lo devastó todo. Madre de un chico de 19 años y de una niña de 5 años, Eli desapareció en Cheste, donde vivía, cuando iba con su madre, Elvira Martínez Alfaro, de 64 años y también fallecida en la catástrofe, al hotel La Carreta, en la A3.

No debían estar allí ni a esa hora

Ambas eran camareras de ese establecimiento, y, pese a ser familia, residir en Cheste y saber que Eli no tenía coche ni carné, su jefe no quería ponerlas en el mismo turno, lo que obligaba a la madre a ir y venir contantemente para que su hija pudiese acudir al hotel. Ese 29 de octubre, Elvira había estado en el turno de mañana y a Eli ni siquiera le tocaba trabajar, pero el compañero que tenía turno de tarde falló y el jefe le pidió a Elisabet que lo cubriese.

Precisamente porque fue una petición sobrevenida, en lugar de entrar a las cuatro, el horario habitual de inicio de la jornada laboral vespertina, le concedió que empezase a las cinco de la tarde, para darle tiempo a Elvira a concluir su turno, ir a por su hija y llevarla a La Carreta. Y eso supuso la tumba para ambas. Una hora antes, nada habría sucedido.

"El coche de delante se salvó"

El coche de Elvira, un Ford Focus negro, quedó retenido a la salida de Cheste, como los de tantos otros conductores. "El que iba justo delante de ella, se salvó, le dio tiempo a pasar. El de mi hermana fue el primero que arrastró la barrancada", relata con una entereza casi inhumana Ernesto Martínez, hermano de Elvira y tío de Eli, el hombre que lleva un año luchando porque se encuentre a la segunda y que no ha faltado a una sola manifestación o concentración pidiendo responsabilidades por la "inexistente gestión" del Gobierno valenciano con su líder, Carlos Mazón, a la cabeza.

Eli grabó dos vídeos. Uno, en una rotonda de la carretera CV-3845 de Cheste a Loriguilla, por la que tantos automovilistas intentaron aquella tarde llegar en vano a la A-3, en paralelo a un barranco, el del Poyo, totalmente desbocado a esas horas. Se ve el atasco, los coches y camiones parados y ellas intentando sortear la situación para que Eli pudiese llegar al trabajo.

13 segundos de angustia infinita

El segundo, y último, con el coche ya dentro del barranco, convertido en un auténtico río de dimensiones amazónicas. Son solo 13 segundos, pero la angustia infinita en su voz, en contraste con la determinación de la de su madre, que sigue luchando por buscar una salida a pesar de la situación, y la imagen del coche inundado casi hasta las rodillas de ambas, lo dicen todo.

Este vídeo es uno de los elementos que la Guardia Civil ha utilizado desde hace un año para localizar a Eli, que sigue desaparecida, seguramente sepultada en algún campo a orillas del Poyo, en su margen derecha, donde aparecieron los otros seis fallecidos en ese punto, entre ellos, su madre Elvira, encontrada días mas tarde de las inundaciones. También el Focus negro, convertido en una masa de chatarra retorcida.

Elisabet grabó esos dos vídeos para mandárselos a su jefe, junto con varios audios, en los que le informaba de que no iban a poder llegar a tiempo. Ese día, ni ella ni su madre debían estar ahí a esa hora. Ella ni siquiera debía haber trabajado.