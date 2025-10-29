Aniversario
Familiares de la víctimas de la dana gritan "asesino" a Mazón en el interior del funeral
La tensión entre las víctimas ha estallado a la entrada del presidente
Mateo L. Belarte
Como se preveía, la entrada del president de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón ha estado cargada de tensión. Varios de los asistentes le han gritado "asesino" a su entrada a la sala, tras saludar a los reyes y al presidente del Gobierno. Casi 25 familias han declinado asistir para evitar encontrarse con él, le habían pedido que no asistiera. Y en el interior, varios familiares portan camisetas con mensajes contra el president.
Justo en el momento en el que el presidente ha accedido al área reservado a los asistentes al funeral han comenzado a oirse gritos de "cobarde", "cata", "no te queremos". Familiares de la víctimas han mostrado fotos de las víctimas mientras gritaban en el interior del Palau Príncipe Felipe.
Al igual que en el interior del recinto, centenares de manifestantes se han concentrado en el exterior del perímetros con pancartas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cadena Santagloria abrirá en la plaza Mayor de Plasencia y busca personal
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- El 'reino' de la tortilla de patatas está en Mérida: 12 especialidades más allá de la clásica
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Una familia de Mérida empieza de nuevo con la Ley de Segunda Oportunidad: cancela una deuda de 63.000 euros
- El restaurante de Cáceres donde el menú del día es más barato que la media española: está en la plaza Mayor y ofrece 13 opciones
- La nueva ‘tienda’ del Centro Comercial Carrefour en Cáceres es itinerante: Moda re- en ruta
- Nacho Guerreros, Coque en La Que Se Avecina, presume su visita a Cáceres y revela una leyenda medieval de la parte antigua