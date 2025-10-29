Francisco Calabuig

Las primeras autoridades políticas llegan al Museo de las Ciencias para el funeral

Las familias de las víctimas mortales han empezado a entrar al Museo de las Ciencias para asistir al funeral; también los primeros representantes políticos. Entre ellos, destaca la presencia del expreisdent de la Comunitat Valenciana Ximo Puig y alcaldes de poblaciones de l'Horta como Torrent, Massanassa, Alcàsser, Paiporta y Llocnou. También representantes nacionales como el socilaista Patxi López.