Consulta la portada correspondiente al día 31 de octubre de 2025

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
- El SES debe indemnizar a la familia de una paciente que murió por un error en el diagnóstico en Cáceres
- Nace en Cáceres un niño con el feto de su gemelo en el abdomen
- Detenido un hombre de 45 años por robar en el Leroy Merlin de Cáceres
- Los dos actores que vendrán a Cáceres este viernes para inaugurar el curso de la ESAD
- Toñi Galán, experta en colchonería en Cáceres: 'Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado