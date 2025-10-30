La tromba de agua histórica que sumió a Sevilla en un caos: 115 litros por metro cuadrado sin aviso rojo

No alcanzaba el reloj las dos de la tarde cuando Sevilla fue sobrepasada por la lluvia. La Alameda de Hércules era uno de los tantos botones de muestra de la capital: calles convertidas en ríos, garajes anegados, carreras sobre charcos, vecinos desatascando alcantarillas, alarmas de coches sonando, desagües a su máxima capacidad o llamadas de teléfono a la desesperada en busca de ayuda bajo el sonido de las tormentas. "Los bomberos no lo cogen", se quejaba un vecino. "El 112 tampoco. He llamado ya tres veces", le contestaba otro.

La capital andaluza vio cómo la lluvia sobrepasaba toda su capacidad de respuesta. Fueron más de 228 los avisos que recibió el 112 a lo largo de todo el día en la capital. Cayeron 115 litros por metro cuadrado en las primeras 15 horas de este miércoles 29 de octubre, según los datos de Emasesa. 25 litros por metro cuadrado solo en la peor hora de la tormenta. El último registro similar data de 1997, hace 28 años, y lo daba la AEMET: 109 litros por metro cuadrado.

En lo peor de la tormenta, los niños estaban en el colegio y los adultos en sus puestos de trabajo. Eso provocó al mediodía aún más caos. Las imágenes del agua dentro del Virgen Macarena y del Zara de Plaza del Duque se unían a muchas otras. "En solo una hora ha llovido la 5ª parte de la media anual que suele recoger la ciudad", expuso el Ayuntamiento a través de Twitter.

Los vecinos se preguntaban por qué no se había emitido un aviso a través de EsAlert, como sí se hizo en Huelva, donde se había dispuesto el nivel rojo. Fuentes de la AEMET consultadas por El Correo de Andalucía apuntaron que solo se da ese paso en caso de que la previsión sobrepase los 120 litros por metro cuadrado. Ellos, en la tormenta de ayer, registraron en su estación del aeropuerto 99 litros por metro cuadrado. "Nuestra predicción ha salido bien. Si hubiéramos puesto el aviso rojo habríamos fallado", dijo un portavoz a este periódico.

Puntualmente se pudo alcanzar aviso rojo

La avalancha de comentarios en redes sociales hizo responder públicamente a la Agencia Estatal de Meteorología. "En este sentido, cabe señalar de nuevo que un aviso naranja supone un peligro importante, y que las cantidades de lluvia asociadas a este nivel ya pueden suponer un impacto grave. No es necesario que haya un aviso rojo para que podamos ver inundaciones o crecidas", explicó a través de un hilo.

"Dentro de los umbrales del aviso naranja, de todas formas, estas inundaciones o crecidas serán, generalmente, menos importantes o más locales que con un aviso rojo, que como en su propia definición se indica, supone que puede haber un impacto catastrófico", señala la AEMET.

Con todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología explicó que las lluvias en la provincia de Sevilla "han estado mayoritariamente dentro del umbral de los avisos naranjas, aunque muy puntualmente se haya podido alcanzar el umbral de aviso rojo". "En estos casos, se comunica a Protección Civil la posibilidad de superar el umbral", expuso la AEMET.

Árboles caídos, carreteras cortadas

Las caídas de árboles se dieron por toda la ciudad. Además de la rama en la Ronda del Tamarguillo, los bomberos tuvieron que atender la caída de una rama en la calle Diego Ángulo Íñiguez, en Nervión, que ha afectado a un coche. También actuaron en San Benito, en Luis Montoto y la Alameda.

Solo al mediodía había 55 incidencias de tráfico, 59 por inundaciones, 34 por ramas caídas, ocho por rescates y cuatro por accidentes de tráfico. Se registraron incidencias igualmente en el tren, el metro y los autobuses. Hasta bien entrada la tarde, no se reestableció la circulación de trenes entre Amate y Primero de Mayo. Las líneas de Tussam tuvieron que ser desviadas.

En el Hospital Virgen Macarena se desalojó el sótano y el semisótano. Igualmente, quedaron inoperativos los ascensores. El CSIF celebró "la rápida activación" del plan de contingencias del centro hospitalario y la "respuesta coordinada" ofrecida por el personal.

Se produjeron desvíos de tráficos en Carlos Marx, la SE-20, Luis Montoto, Guadalbullón, Glorieta Sergio Rodríguez Prat y Ronda del Tamarguillo durante el mediodía. Los mayores atascos se dieron en el área metropolitana al mediodía.

La provincia también sufrió las consecuencias. Pilas, Camas, Carmona, Gelves o El Viso del Alcor registraron inundaciones de diversa importancia. En Pilas se anegó el Centro de Atención Primaria de la calle Bodegas y en Camas el colegio de la calle Virgen de las Angustias. Ya en Carmona, cuatro parques de bomberos tuvieron que evacuar la Urbanización El Socorro.

La Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide cancelaron las clases. El Salón del Motor canceló su inauguración.

La calma tras la tormenta

Amainó la lluvia, pero no el temporal. Sevilla pasó toda la tarde tratando de recomponerse del paso de una lluvia que el propio Ayuntamiento catalogó de histórica desde que se tienen registros.

"Progresivamente se van normalizando las vías afectadas por la acumulación de aguas tras las precipitaciones de esta mañana", apuntó Emergencias de Sevilla. José Luis Sanz, alcalde de la localidad, agradeció a los servicios públicos su trabajo "ímprobo". "La ciudad se recupera tras una tromba sin precedentes. Muchas gracias a la colaboración de todos los sevillanos en este día tan complicado para todos".

Pasó la primera tormenta, pero no será la única. Antonio Sanz advirtió que Andalucía sufrirá un tren de borrascas. "Puede ser que en dos, en tres días, volvamos a tener una amenaza de borrasca tan intensa, tan potente como la que hemos vivido".