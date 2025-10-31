La Sagrada Família supera ya por 138 centímetros al Dedo de Dios de Ulm, el campanario más alto del mundo desde 1890

Tiene que crecer aún, antes de fin de año o a más tardar en enero, 9,59 metros, pero desde esta semana la Sagrada Família ya es el templo cristiano más alto de mundo. La colocación en la cima de la Torre de Jesús del primer brazo de la cruz que coronará el templo ha situado el actual techo de la basílica a 162,91 metros de altura. Tiene que subir todavía hasta los 172,5 metros finales, pero con su actual cota ha batido al Dedo de Dios, o sea, a la torre del campanario de la Iglesia de Ulm, que ostentaba el título de cima de la cristiandad desde 1890 con 161,53 metros. Una es católica y la otra, aunque originalmente era de esta misma fe, es ahora protestante. Ambas, sin embargo, quedarán lejos del que con gran distancia es el centro de culto más alto del mundo, la Mezquita de Hasan II, que despunta en el horizonte de Casablanca con su minarete de 210 metros de altura.

Cuando Ulm, ciudad natal de Albert Einstein, tras cinco siglos de obras dio por terminada su magnífica iglesia, la Sagrada Família apenas eran cuatro paredes en pie. Si con alguna iglesia de Barcelona debería ser compara en realidad, no debería ser con el templo de Antoni Gaudí, sino con Santa Maria de Mar, porque fue, como la basílica del Born, una iniciativa del pueblo.

La Sagrada Família, en 1896. / Pau Audouard

El emperador Carlos IV de Alemania, uno de los monarcas más antisemitas de la historia de Europa, prohibió a los vecinos de Ulm el libre y fácil acceso a la iglesia parroquial a la que habitualmente acudían, porque estaba más allá de las murallas de la ciudad, así que decidieron levantar una nueva y de estilo gótico a través de una colecta entre las familias más acomodadas de la ciudad, los Parles, los Ensinger y los Kun, entre otras. Estas dos últimas, por ejemplo, pagaron de su bolsillo la nave principal en unas obras que comenzaron en 1392 y terminaron en 1477.

La Iglesia de Ulm, a orillas del Danubio. / Uoaei1

La construcción de la Iglesia de Ulm (jamás ha sido catedral) prosiguió a lo largo de los siglos y no fue hasta el último instante que se decidió que alcanzara los 161,53, entre otras razones para batir así los 151 metros de la Catedral de Colonia.

Esa ‘pelea’ no solo ha quedado superada ahora por la Sagrada Família, sino que el templo del Eixample superará a la Iglesia de Ulm en otro detalle. A través de 768 escalones se accede en la ciudad alemana a un mirador situado a 150 metros de altura, con excelentes vistas sobre el Danubio y, en días claros, sobre los Alpes. La cruz de la Torre de Jesús de la Sagrada Família será también un mirador, a aproximadamente 165 metros de altura.