Consulta la portada correspondiente al día 2 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- Fotogalería | Aparatoso accidente de tráfico en la plaza Marrón de Cáceres
- El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
- El exalcalde de Trujillo, investigado por conducir ebrio por la localidad
- Condenado a 9 meses de prisión por calumnias e injurias hacia el alcalde de Malpartida de Plasencia
- De un escáner a una prueba de frenada: la Guardia Civil reconstruye la escena del atropello mortal de Cáceres con tecnología puntera
- Las Hurdes se prepara para tres días de feria con miel, folclore y tradición
- He venido del pueblo para ver si encuentro trabajo en algún lugar de Extremadura': la primera feria regional de empleo que impulsa el talento