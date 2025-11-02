Consulta la portada correspondiente al día 3 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor
- Una conductora ebria provoca un estrepitoso accidente en la plaza Marrón de Cáceres al precipitarse del arandel de la Churrería Ruiz
- Comilona multitudinaria en Mérida con más de 900 invitados
- Extremadura, Castilla y León y Andalucía se unen para impulsar la 'economía plateada'
- Condenado a 9 meses de prisión por calumnias e injurias hacia el alcalde de Malpartida de Plasencia
- Las Hurdes se prepara para tres días de feria con miel, folclore y tradición
