El postre revolucionario: la tarta Triple S sin horno, con tan solo tres ingredientes y baja en calorías

¿Cansado de postres complicados que requieren horas en la cocina y disparan el contador de calorías? Ha llegado tu momento con esta nueva receta que arrasa en las redes por su sencillez, su perfil saludable y su increíble sabor. Te presentamos la tarta que cambiará tus meriendas para siempre: con tan solo tres ingredientes, sin horno y baja en calorías.

En un mundo donde el tiempo es oro y la alimentación consciente una prioridad, esta tarta se postula como la solución perfecta para quienes buscan un capricho dulce sin remordimientos. Olvídate de encender el horno, de listas interminables de ingredientes y de sentirte culpable después de cada bocado.

La fruta natural es uno de los ingredientes básicos para un postre. / EL PERIÓDICO

La receta mágica: tarta Triple S (sencilla, saludable y sin horno)

Este es el secreto. Esto es los que necesitas:

200 gramos de yogur griego natural (elige uno desnatado para la versión más ligera)

natural (elige uno desnatado para la versión más ligera) 30 gramos de gelatina de sabores sin azúcar (fresa, limón, frutos rojos... ¡el que más te guste!)

de sabores sin azúcar (fresa, limón, frutos rojos... ¡el que más te guste!) Frutas frescas para decorar (fresas, arándanos, kiwi... a tu elección)

Sin los ingredientes son sencillos, más lo es la preparación. Atiende que te sorprenderás.

Primero, calienta una pequeña parte del yogur griego en el microondas durante unos 30 segundos (no debe hervir, solo templarse un poco). A continuación, disuelve la gelatina sin azúcar en el yogur templado y mezclálo enérgicamente hasta que no queden grumos.

El yogur es uno de los grandes acompañantes para la reposteria baja en calorías. / EL PERIÓDICO

Al concluir, incorporar el resto del yogur griego y mezcla hasta conseguir una crema homogéna. El siguiente paso consiete en verter la mezcla en un molde pequeño (puedes forrarlo con papel film para desmoldar fácilmente) y refrigera durante al menos 4 horas, o hasta que esté completamente firme.

Para finalizar, desmolda con cuidado y decora con tus frutas frescas favoritas antes de servir.

Y ya está listo para degustarlo y con una preparación que no ha duranto más de 10 minutos. Así puedes conseguir un postre espectacular, refrescante y que encaja perfectamente en cualquier dieta.

Opción ideal para cualquier momento del día

Esta tarta no solo es deliciosa y fácil de hacer, sino que su bajo contenido calórico y sus ingredientes naturales la convierten en la opción ideal para cualquier momento del día. ¡Anímate a probarla y descubre por qué se ha convertido en el postre del momento!