Aviso de la DGT: multas de hasta 200€ por no llevar la V-16 conectada en 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha fijado para el 1 de enero de 2026 la entrada en vigor de una nueva obligación para los vehículos que circulan por España: deberán llevar una baliza luminosa de emergencia tipo V-16 homologada y conectada, en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia.

Esta medida responde a una estrategia de mejora de la seguridad vial en la que la DGT pretende reducir los riesgos que afrontan los conductores inmovilizados en la calzada tras una avería o accidente.

Los triángulos de emergencia desaparecen a partir del 1 de enero de 2026. / EL PERIÓDICO

¿Qué cambia a partir de enero de 2026?

Los triángulos de emergencia dejarán de usarse como señalización y solo se permitirán el uso de balizas luminosas V-16 conectadas, que envían la ubicación a la plataforma DGT 3.0.

Estos dispositivos deben contar con la homologación de la Dirección General de Tráfico, de lo contrario, no serán legales ni detectables por el sistema. Sin embargo, vehículos como motocicletas o modelos sin techo metálicos estarán exentos.

Colocar un la baliza es un gestos que salva vidas. / EL PERIÓDICO

Según la DGT, el uso de la baliza frente a los triángulos implica ventajas, además de incrementar la seguridad y la rapidez, ya que son visibles a más de un kilómetro de distancia incluso en condiciones adversas, emiten una luz intermitente de 360º que avisa al resto de conductores. Además, al incorporar conectividad, transmiten la ubicación exacta del vehículo detenido a la red DGT 3.0, permitiendo una respuesta más rápida de los servicios de emergencia y una conducción más segura al avisar de la ubicación a otros usuarios de la vía.

Otra de sus principales ventajas es que pueden colocarse fácilmente desde el interior del vehículo, sin necesidad de salir a la calzada, lo que reduce considerablemente el riesgo de atropello y facilita su uso en situaciones de estrés o baja visibilidad.

Multa de 200 euros

Por otro lado, no utilizar una baliza homologada será motivo de sanción, que asciende a 200 euros por no señalizar correctamente. Por ello y para evitar la multa, asegúrate que tu dispositivo cumple con la normativa. Para ello, sigue estas instrucciones: