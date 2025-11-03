Consulta la portada correspondiente al día 4 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
- Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
- Comilona multitudinaria en Mérida con más de 900 invitados
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados