Cuidado con la estafa del 'Vota por mi hijo': La Policía Nacional advierte sobre el robo de cuentas de WhatsApp
Nuevo fraude a través de las redes sociales
Nueva alerta policial contra el fraude. La Policía Nacional ha distribuido por sus canales sociales (redes y WhatsApp) el último timo que los ciudadanos reciben por la conocida aplicación de mensajería instantánea. Según advierte la policía en un vídeo, la nueva modalidad de estafa se conoce como Vota por mi hijo y se trata de un engaño que apela a la confianza y el afecto para robar el control de las cuentas de los usuarios.
¿Cómo funciona?
Al parecer, todo comienza con un mensaje aparentemente inofensivo de un contacto de confianza (un amigo, familiar o compañero de trabajo), cuya cuenta ha sido previamente hackeada. El texto te pide ayuda para votar por su hijo en un supuesto concurso, apelando a la buena fe de quien recibe el mensaje.
Este es el texto: "Hola!! ¿Puedes votar por mi hijo en un concurso? 🙏🏻 Termina hoy, solo tienes que hacer clic en este enlace" y que se acompaña de un enlace fraudulento (clic en el enlace), que redirige a una página web falsa. A pesar de su apariencia profesional y legítima, esta web es completamente fraudulenta, advierte la Policía Nacional.
Al pulsar en el enlace para emitir el voto, se pide un número de teléfono y, seguidamente, se recibe por SMS un código de seis dígitos. "¡Alerta! Este código de seis dígitos no es para votar. En realidad, es el código de verificación de WhatsApp. Al introducirlo en la web falsa, sin saberlo, se lo entregas directamente a los ciberdelincuentes, quienes lo han solicitado previamente para registrar tu número en otro dispositivo", explican desde la Policía Nacional y recalca que "en cuestión de segundos, los estafadores obtienen el control total de tu cuenta de WhatsApp, pudiendo utilizarla para repetir la estafa con todos tus contactos o incluso pedir dinero en tu nombre".
Los consejos de la Policía Nacional
Ante esta situación, los agentes de la Policía Nacional aconsejan lo siguiente:
- No compartir los códigos: "No compartas nunca con nadie ningún código que te envíen por SMS, especialmente los códigos de verificación de plataformas como WhatsApp.
- Activa la verificación en dos pasos: Esta opción añade una capa extra de seguridad porque pide el PIN incluso si alguien tiene el código de verificación por SMS.
- Verifica la veracidad: Comprobar la veracidad de cualquier mensaje sospechoso que te pida hacer algo, incluso si proviene de un contacto conocido. En ocasiones, con "una simple llamada a ese contacto puedes confirmar si realmente te ha enviado ese mensaje", apostilla la policía.
