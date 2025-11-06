Famosos que dan la cara por el 'bullying': "Tus acosadores te aíslan y te quieren en silencio. No te calle"

En el colegio, a la actriz Adriana Torrebejano la llamaban Adriana la plana y la chica de la verruga. No eran solo motes, eran insultos que le minaron la autoestima y la persiguieron durante. Cristina Castaño, también actriz, sufrió burlas por el color de su pelo. A la presentadora Lara Álvarez la golpeaban con balonazos y pedradas después de ser seleccionada para un programa de televisión infantil. Al bailarín Alex Mora le llamaban maricón. Y el atleta Alex Roca, con parálisis cerebral tras una encefalitis viral herpética, convivió con la falta de comprensión que conlleva la diversidad.

Todos ellos protagonizan ‘Educando contra el bullying’, la campaña con la que la fundación Colacao pretende concienciar sobre el acoso escolar, una de las principales barreras psicológicas, emocionales, sociales y educativas en el desarrollo de la personalidad infantil. El hostigamiento en las aulas –que el 6 de noviembre conmemora su día internacional– es un problema de primer orden que puede llevar a la víctima al suicidio y que afecta al 6,2% de los estudiantes de los cursos comprendidos entre 4º de primaria y 4º de ESO, según un informe de 2023 de la Universidad Complutense, el mayor estudio hecho hasta la fecha. El porcentaje de agresores es del 2%. Es decir, en cada clase hay dos alumnos que son víctimas y por cada dos aulas hay un acosador. Entre los motivos para meterse con la víctima, están las cosas que dice o hace, su aspecto físico, y el hecho de sufrir algún problema personal, ya sea psicológico o de discapacidad.

Los dos motivos principales que aducen las víctimas para permanecer calladas es el miedo y no preocupar a sus familiares

El informe universitario constata que una de cada tres víctimas de 'bullying' guarda silencio por miedo. Permanecer callado se confirma como uno de los principales problemas del acoso escolar y el ciberacoso porque, entre otras graves consecuencias, no permite que los casos se denuncien a tiempo, una de las grandes barreras a la hora de solucionar el infierno que sufren. Los dos motivos principales que aducen las víctimas para no abrir la boca es el miedo y no preocupar a sus familiares. En aquellos casos en que sí se lo han comunicado a alguien, lo hacen a la madre (77%), las amistades (72%) y el padre (63%). Solo un 52% de las víctimas lo comunican a sus profesores.

Aislamiento

Los famosos de la iniciativa 'Educando contra el 'bullying'', efectivamente, confirman que el silencio empeoró la situación. Cuando revelaron su calvario, comenzó su liberación. Adriana Torrebejano, que empezó a actuar cuando era una niña ('Abuela de verano'), no entendía por qué sus compañeros se reían de su lunar en la nariz, entre otras cosas. Siempre le ha gustado nadar y ese deporte convirtió su cuerpo en atlético y con poco pecho. “Me costó mucho esfuerzo y mucha terapia volver a meterme en una piscina”, confiesa la actriz, que asegura que una de las mayores vacunas contra el acoso escolar es tener un “entorno sano” en el hogar. El ‘salvador’ de Cristina Castaño fue su hermano mayor, quien, harto de que se burlaran de ella por su color de pelo, se acercó un día a los acosadores y les dijo que no consentiría ni medio chiste más.

“Los acosadores te aíslan y quieren que te calles. Es muy necesario hablar y contarlo. No te calles. Cuando sufres 'bullying' te convences de que estás haciendo algo mal”, relata la presentadora Lara Álvarez.

Terror e infierno

Los protagonistas de la campaña 'Educando contra el 'bullying'' no son los primeros rostros famosos que han dado su cara por el acoso. En 2019, el modelo profesional Sergio Medialdea, conocido por la generación EGB como el 'primo de Zumosol', admitió por primera vez que había sufrido un infierno en el instituto a mano de chavales mayores que le humillaban "por feo y bajito". Era el “muerto de hambre” y el “hijo de la limpiadora”, insultos que le acompañaron durante su infancia y que hicieron que se le pasara por la cabeza suicidarse.

A Iñaki Zubizarreta, exjugador profesional de baloncesto de la ACB, le llamaban subnormal. Le quemaron colillas en el pecho, le destrozaron la cara, le hicieron comer mierda en el váter. Un día la paliza fue tan descomunal que acabó en un hospital. Sus verdugos no solo eran sus compañeros sino también una profesora, convencida de que Zubizarreta, que llegó a pensar en el suicidio, era “retrasado mental”.

Aprovechando el tirón de la serie 'Velvet', Asier Etxandía publicó en redes sociales su especial venganza contra los que le hicieron la vida imposible en el colegio. No solo a él sino a todas las víctimas de acoso: "Las personas a las que hacías 'bullying' y pegabas en el cole somos los que hacemos los libros, películas y discos que escucháis. Es la venganza de los inadaptados, los raros, los maricones, los 'freaks'... La gente que no encajaba y había que silenciar a golpes. Ahora nos vais a escuchar por narices. No solo eso, nos vais a admirar, nos vais a hacer ganar".