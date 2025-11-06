Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Telefónica y Ferran Adrià, unidos de nuevo para que las ideas pasen del laboratorio a la acción

El chef recorrerá cuatro universidades españolas para fomentar la conexión entre el ámbito académico y el empresarial a través de la innovación aplicada

El chef Ferran Adrià, referente de la innovación gastronómica y embajador de Telefónica, impartiendo su conferencia.

Mariona Carol Roc

Telefónica y el chef Ferran Adrià han puesto en marcha la segunda edición de la gira “Conecta Innovación: Universidad, Empresa y Futuro”, un proyecto que busca estrechar los lazos entre el mundo universitario y el tejido empresarial español mediante la innovación práctica y el intercambio de conocimiento.

La gira, organizada por la Red de Cátedras Telefónica, ha arrancado este jueves 6 de noviembre en la Universidad de Granada y visitará también la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, 13 de noviembre), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (28 de noviembre) y la Universitat Pompeu Fabra – Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona, 2 de diciembre).

Innovación como puente entre universidad y empresa

Durante las distintas sesiones, Ferran Adrià, embajador de Telefónica desde 2010 y referente internacional en creatividad e innovación, compartirá su experiencia sobre la aplicación del método Sapiens, una metodologia activa que surgió en el entorno de elBullifoundation y la Bullipedia y que ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta transversal para conectar conocimiento, ordenar ideas y generar innovación en cualquier ámbito.

“España tiene aún una conexión débil entre la universidad y la empresa. Con esta gira queremos demostrar que es posible pasar de los laboratorios a la acción, que la investigación puede tener un impacto real en la empresa y en la sociedad”, destacó Adrià durante la presentación.

Cada encuentro contará con la participación de autoridades académicas, expertos en innovación y líderes empresariales, combinando ponencias, mesas redondas y dinámicas colaborativas centradas en el pensamiento crítico y la creatividad aplicada.

Sapiens: delBulli al mundo empresarial

El método Sapiens, desarrollado originalmente para investigar la restauración gastronómica, se ha consolidado como un modelo de innovación sistémico y holístico aplicable a productos, servicios y organizaciones de cualquier sector.

El 80% de la innovación generada en elBulli, considerado uno de los mayores laboratorios creativos del mundo, se estructuró siguiendo principios que hoy se estudian en escuelas de negocio y universidades como Harvard.

06/11/2025 Ferran Adrià colabora con Telefónica. ECONOMIA TELEFÓNICA

Esta gira se enmarca en la estrategia de Telefónica por reforzar el papel de la innovación como palanca de transformación social, económica y educativa, apostando por el desarrollo del talento, la formación de nuevos perfiles profesionales y la conexión entre conocimiento y práctica.

La Red de Cátedras Telefónica, creada en 2001, cuenta actualmente con 22 cátedras en 24 universidades españolas y actúa como plataforma de colaboración entre la compañía y el ámbito académico para el desarrollo de proyectos de investigación, formación y transferencia tecnológica.

Con más de 500 conferencias impartidas, Ferran Adrià consolida así su papel como divulgador del pensamiento creativo y refuerza su compromiso con la formación y el talento joven a través de esta nueva colaboración con Telefónica.

