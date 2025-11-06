Tres periodistas de Prensa Ibérica, galardonados en los Premios Injuve

Pablo Tello y Pedro del Corral, de El Periódico de España, y Germán Caballero, fotoperiodista de Levante-EMV, han ganado el VI Premio Injuve que otorga el Ministerio de Juventud e Infancia.

Los primeros han conseguido el prestigioso reconocimiento por el reportaje Sólo el drag les hace libres: una armadura queer para sacar brillo a la discapacidad. En él, presentan a Melisa, María, Nicolás, Héctor y Marcos, cinco personas con discapacidad que "han encontrado en este arte un espacio donde ser ellos mismos, sin juicios". El jurado, integrado por Tania Minguela, directora de la División de Programas del Injuve, y los periodistas Ana Ribera, Mario Viciosa, Sara Mosleh y Sebastián Forero, ha reconocido su propuesta por haber "contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad". "Cuando se maquillan y visten descubren que el problema no es suyo, sino de un sistema capacitista que acorta sus posibilidades de ser", señala el texto, que está acompañado por fotografías de José Luis Roca, José Carlos Guerra, Manu Laya y Fernando Bustamante.

Los periodistas Pablo Tello y Pedro del Corral, de El Periódico de España. / Alba Vigaray

Por su parte, Germán Caballero ha ganado con una serie fotográfica compuesta por cinco imágenes donde ha retratado 'La dana más cruel', en el que ha dejado patente la trágica jornada del 29 de octubre de 2024 y todas las consecuencias que vinieron después. El Injuve ha destacado que, con su trabajo, se demuestra la importancia del fotoperiodismo local, "que mantiene el foco en la noticia más allá de sus momentos más mediáticos". El trabajo de Caballero, publicado íntegramente en Levante-EMV y todos los medios de Prensa Ibérica, ha obtenido el premio en la categoría de Fotoperiodismo.

El resto de reconocimientos han sido para Laura de Grado (Efe), en el apartado audiovisual y a Sara Selva (Cadena Ser) en la sección radiofónica.