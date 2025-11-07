Consulta la portada correspondiente al día 8 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas
- La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Los ocho restaurantes que participan en el concurso de hamburguesas de Cáceres
- Un arquitecto cacereño diseñará el futuro PAC de Cáceres que se ubicará en la Hispanidad