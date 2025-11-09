Consulta la portada correspondiente al día 10 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- Más espectáculos, juego de luces y sonido sobre el patrimonio y un escenario en la plaza Mayor de Cáceres para conciertos: el Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa con cambios
- Silvio Maestre, de 'El Mirador de Galarza': 'El restaurante crecerá de nuevo con dos espacios gastronómicos únicos en Cáceres
- Jesús Redondo Bermejo, el secreto de 110 años en una vida: 'Nunca he fumado ni bebido alcohol
- La visita olvidada de Isabel la Católica a Cáceres: el día que la reina cambió la historia de la ciudad
- TotalEnergies promueve una megaplanta solar en Fuente de Cantos
- La cultura de la moda sostenible se abre paso en el Paseo de Cánovas de Cáceres