Consulta la portada correspondiente al día 12 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- ¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas
- Temor ante la futura autovía Cáceres-Badajoz: 'Cuando se desvíe el tráfico, ¿quién parará aquí?
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Pop-up' de antigüedades en Casar de Cáceres: Lucía y Juan hacen de su afición su profesión
- "El estrés daña tu intestino": Juana Fraile, especialista en Endocrinología, explica cómo protegerlo
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos