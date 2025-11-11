Descubren una nueva especie de abeja con "cuernos demoníacos" en el oeste de Australia

Una investigadora australiana ha identificado una nueva especie de abeja nativa con diminutos cuernos que le dan un aspecto "demoníaco", durante un estudio en la región minera de Goldfields, en el oeste del país, según informó este martes la Universidad Curtin.

El insecto, denominado "Megachile (Hackeriapis) lucifer", toma su nombre del término latino lucifer ("portador de luz") y, de forma lúdica, del personaje de la popular serie de televisión del mismo nombre, precisó la institución, con sede en Perth (oeste de Australia).

"La hembra tenía unos pequeños cuernos en la cara. En ese momento estaba viendo la serie 'Lucifer' y el nombre simplemente encajaba. Además, soy gran fan del personaje", explicó la investigadora Kit Prendergast, autora del hallazgo, citada en el comunicado.

La científica precisó que las pruebas de ADN confirmaron que los ejemplares macho y hembra que encontró pertenecían a la misma especie y que no coincidían con ninguna registrada en las bases de datos ni en las colecciones de museos.

El hallazgo, publicado en la revista "Journal of Hymenoptera Research" (Revista de Investigación sobre Himenópteros), centrada en este tipo de insectos, es el primero en más de veinte años dentro de este grupo de abejas, y pone de relieve lo poco que aún se conoce sobre los polinizadores nativos australianos.

"Esto demuestra que todavía hay vida por descubrir, incluso en zonas amenazadas por la minería, como Goldfields", señaló Prendergast, quien advirtió que la nueva abeja y la flor que poliniza, la "Marianthus aquilonarius", una especie nativa de Australia en peligro crítico, podrían estar en riesgo por la pérdida de hábitat y el cambio climático.

La región de Goldfields, que se encuentra en el interior del estado de Australia Occidental, a unos 600 kilómetros al este de Perth, es un importante centro de extracción de oro, níquel y otros minerales, pero también alberga ecosistemas únicos, con extensas áreas de matorral y desierto, donde sobreviven especies de flora y fauna endémicas.

Según alertó la investigadora, "muchas empresas mineras aún no realizan estudios sobre las abejas nativas, por lo que podríamos estar perdiendo especies sin siquiera saber que existen".

El descubrimiento coincide con la Semana Australiana de los Polinizadores, que celebra la importancia de las abejas, mariposas y otros insectos en el mantenimiento de los ecosistemas y la producción de alimentos.