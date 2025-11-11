Fallecimiento
Muere a los 112 años Angelina Torres Vallbona, la mujer más longeva de España
La supercentenaria, nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo leridano de Bellvís (Lleida), vivía desde que era pequeña en Barcelona
EFE
La supercentenaria Angelina Torres Vallbona, considerada la mujer más longeva de España, ha fallecido a los 112 años de edad, según han informado a EFE fuentes de la familia.
Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo de Bellvís (Lleida), Angelina Torres vivía desde que era pequeña en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia.
Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años).
En un mensaje en la red social X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado con una fotografía la visita a la casa de Torres, de quien ha dicho que era una mujer "sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza".
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- Temor ante la futura autovía Cáceres-Badajoz: 'Cuando se desvíe el tráfico, ¿quién parará aquí?
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Pop-up' de antigüedades en Casar de Cáceres: Lucía y Juan hacen de su afición su profesión
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos
- ¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas
- Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte