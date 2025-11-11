Las pulseras antimaltrato registran una nueva incidencia que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"

Las pulseras antimaltrato han vuelto a sufrir este martes una nueva incidencia, hasta el punto de que los ministerios de Igualdad e Interior han activado el "protocolo de protección a las víctimas" usuarias de este dispositivo de control telemático de agresores, en contextos de violencia de género o violencia sexual.

"Tras tener constancia de la incidencia en la jornada de hoy, se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas", ha informado Igualdad en un comunicado.

A esta actuación se suma que los servicios de emergencia, el llamado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad por Bluetooth "se han mantenido operativos en todo momento", según el ministerio capitaneado por Ana Redondo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio, "para conocer de primera mano la evolución de la incidencia", añade el comunicado.

El problema ha sido causado por un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función de la alerta. Según Igualdad, alrededor del 10% de estos mensajes generan incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema. Igualdad asegura, no obstante, que este fallo ya está en proceso de "recuperar la normalidad".