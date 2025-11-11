Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 11 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 11 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 22, 32, 36 y 47 y las estrellas 02 y 10.
El código del Millón ha sido el VLP57723.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El pueblo más joven de Cáceres que parece sacado de una maqueta: calles perfectas, luz blanca y sabor a huerta
- ¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas
- Temor ante la futura autovía Cáceres-Badajoz: 'Cuando se desvíe el tráfico, ¿quién parará aquí?
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Pop-up' de antigüedades en Casar de Cáceres: Lucía y Juan hacen de su afición su profesión
- "El estrés daña tu intestino": Juana Fraile, especialista en Endocrinología, explica cómo protegerlo
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos