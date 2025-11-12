El consumo de tabaco no doméstico se duplica en el primer semestre del año hasta el 10,2%

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al primer semestre de 2025 de la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS), elaborada por la consultora IPSOS, el volumen de consumo de tabaco no doméstico en España, que engloba ilícito, paralelo y falsificaciones,se ha incrementado en cinco puntos hasta situarse en un 10,2%, en comparación con el mismo periodo de 2024, cuyo porcentaje era del 5,2%. Si bien esta es la cifra más alta registrada desde 2017, sigue siendo inferior a la de hace 10 años. Este consumo de tabaco no doméstico supondría una pérdida de recaudación estimada, vía impuestos, en el primer semestre de 2025 de 467 M €.

Las falsificaciones de cigarrillos también se han incrementado en el primer semestre de este año, y su volumen sobre el total de consumo se sitúa en un 1,7%, respecto al 1,1% registrado en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si analizamos su peso dentro del global del comercio ilícito, las falsificaciones han pasado de ser el 21,15% en el primer semestre de 2024, al 16,6% en el mismo periodo de 2025.A pesar de esta disminución, el porcentaje de falsificaciones sigue siendo muy superior al 7,53% que representaban en el consumo ilegal antes de la pandemia.

Evolucion del Consumo No Domestico en España. / ALTADIS

Estas cifras ponen de relieve el fenómeno de las fábricas ilegales en nuestro país, que sigue siendo foco de las principales operaciones que se han llevado a cabo contra el contrabando. Hasta6 instalaciones clandestinas se han desmantelado en el primer semestre del año, principalmente en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, dos de ellas estaban dedicadas a la producción ilegal de picadura. Este número de operaciones es menor respecto a las registradas en el mismo periodo de 2024, cuando se detectaron 11 instalaciones clandestinas, 5 de ellas desmanteladas en una misma operación en Andalucía.

Según explica Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis-Imperial Brands durante la presentación del X Congreso Frente al Contrabando:“El aumento de falsificaciones ydel consumo de tabaco no doméstico en nuestro país demuestra lo sensible que es la elasticidad de estos productos, no solo en su componente precio sino también en su componente renta. Por este motivo, es muy importante que las medidas fiscales que se adopten tengan en cuenta el contexto económico en el que se producen para que su aplicación no pueda llevar al traste con una década de avances contra el contrabando, y se traduzcan en una pérdida de recaudación fiscal tanto para el Estado como para las Comunidades Autónomas”.

Mapa del Consumo No Doméstico sobre el toral del consumo en las Comunidades Autónomas. / ALTADIS

Andalucía y Extremadura, entre las Comunidades Autónomas más afectadas por el comercio ilícito de tabaco

Este año, el X Congreso Frente al Contrabando de Altadis-Imperial Brands tiene lugar en Cádiz, precisamente porque Andalucía continúa siendo una de las regiones más impactadas por el comercio ilícito en sus distintas modalidades, tanto falsificaciones como consumo no doméstico, procedente de otros mercados con precios más bajos.

En Andalucía el 23,7% del total de paquetes analizados no contaban con las precintas fiscales nacionales. Esto supone un aumento con respecto al 15,4% del mismo periodo de 2024. Algeciras (96%) tuvo la mayor incidencia de consumo ilícito, seguida de Almería (28,6 %), Sevilla (26,4%), Dos Hermanas (23,8 %) y Cádiz (20,9%). Nueve de las diez ciudades españolas con mayor consumo de tabaco no doméstico se encuentran en Andalucía.

Así, Extremadura (26,7%) y Andalucía (23,7%) siguen siendo las Comunidades Autónomas más afectadas por el comercio ilícito, incluyendo tanto las falsificaciones como productos procedentes de otros mercados.

En el caso de Extremadura, cabe señalar que solo una ciudad, Badajoz (26,7 %), es incluida en el EPS por los datos de población, lo que hace que los datos sean menos precisos respecto a los de otras Comunidades Autónomas. Lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha (6,3%), donde solo Albacete fue incluida en la oleada Q2 2025.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, se ha identificado un aumento del comercio ilícito de tabaco en todas las CC.AA. Asimismo, se ha observado un ligero aumento en numerosas ciudades, destacando Algeciras, Almería, Badajoz, Torrevieja y Granada.

El Acuerdo con Gibraltar y su impacto en el comercio ilícito Si analizamos la procedencia del tabaco no doméstico consumido en nuestro país,aunque Gibraltarsigue siendo un mercado de entrada para el tabaco no doméstico en Andalucía, especialmente en Algeciras, el volumen de paquetes identificados como procedentes de este origen ha disminuido, en comparación con encuestas anteriores. Este año, en el Congreso se analizará el futuro acuerdo con Gibraltar y cómo puede afectar a estas cifras.“Aún desconocemos los términos del acuerdo y, por lo tanto, es difícil prever sus implicaciones y cómo va a afectar, pero sí hemos visto ya algunas medidas como el reciente incremento de impuestos al tabaco que ha realizado Gibraltar”, ha explicado Rocío Ingelmo.

IX Congreso Frente Contrabando Altaids Imperial 2024. / ALTADIS

Cita ineludible: X Congreso Frente al Contrabando

Altadis- Imperial Brands es un referente en su compromiso contra la falsificación y el contrabando de tabaco, lo que le ha llevado a desarrollar distintas iniciativas, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de los efectos negativos que el comercio ilícito tiene en nuestra sociedad y contribuir a combatir este problema social.

Entre estas medidas, destaca el Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, que este jueves 13 de noviembre celebra su décima edición en La Línea de la Concepción, en Cádiz.

Durante este congreso, que será inaugurado por Juan Franco, alcalde de la Línea de la Concepción, se analizarán los avances conseguidos en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, poniendo el foco en las implicaciones que tiene para la sociedad, especialmente en aquellas zonas que más sufren los efectos de esta actividad ilegal.

También se abordarán algunos de los temas clave en la lucha contra el contrabando desde una perspectiva global, incluidos productores, expendedores, jueces y fiscales, Agencia Tributaria y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, de la mano de representantes de la administración local, regional y nacional, se analizará el próximo acuerdo con Gibraltar.

“Por supuesto también rendiremos homenaje, como viene siendo ya tradición, a la extraordinaria labor que desempeñan la Agencia Tributaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el contrabando de tabaco, a través de los Premios No Contrabando. Este año además se hará entrega de un reconocimiento honorífico a Guillermo Fernández Vara, ex presidente de la Junta de Extremadura, quién en su total apoyo al sector hizo que Extremadura fuera una región pionera en la aplicación de la trazabilidad de la hoja de tabaco”, ha concluido la directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis-Imperial Brands.