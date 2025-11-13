Consulta la portada correspondiente al día 14 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
- Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias
- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, visita las obras de la balsa de agua en Jerte
- Habrá Mercado Medieval en Cáceres aunque llueva: solo se suspendería si hubiese una alerta meteorológica y de forma temporal
- Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
- La mujer arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz hace tres años pidió un millón de euros al ayuntamiento
- Herido grave un hombre en Malpartida de Plasencia por una descarga eléctrica