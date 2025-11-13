España liderará las negociaciones de la cumbre del clima de Brasil sobre reducción global de emisiones

En la cuarta jornada oficial de la cumbre del clima de Belém (COP30), mientras las conversaciones empiezan a caldearse, la presidencia del encuentro de Brasil ha designado a cinco equipos de coordinadores para liderar los grandes debates de la cumbre. La ministra Sara Aagesen, en nombre de España, ha sido designadada junto a su homólogo egipcio para guiar las conversaciones en materia de reducción de emisiones, uno de los asuntos clave de esta cumbre. Desde ahora y hasta el final del encuentro, la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica será la encargada de "conducir los debates técnicos y políticos" en una de las áreas más sensibles de la negociación climática. "Su trabajo consistirá en orientar las conversaciones entre las partes, promover el entendimiento mutuo y buscar puntos de consenso que permitan avanzar en los acuerdos", afirman desde su equipo.

La presidencia de André Corrêa do Lago, el máximo responsable de las negociaciones en esta cumbre, también ha designado a Kenia y Reino Unido como facilitadores del debate sobre finanzas climáticas; a México y Polonia como coordinadores de las negociaciones sobre transición justa; a Gambia y Alemania para trazar la gran hoja de ruta global sobre adaptación climática; a Australia y a la India para guiar la batuta de las conversaciones sobre tecnología; a Chile y Suecia para la cuestión de género; y a Noruega y Emiratos Árabes Unidos para guiar las negociaciones alrededor del Global Stocktake, el gran balance global de emisiones para medir los avances y retos pendientes del Acuerdo de París. En total, con este gesto, Brasil nombra de forma directa a una docena de ministros para guiar las negociaciones de esta cumbre y lograr así un resultado ambicioso.

No es la primera vez que la presidencia de una cumbre del clima opta por designar "facilitadores" para acelerar los debates. Pero según apuntan los veteranos de estos encuentros, Brasil ha puesto en marcha esta estrategia en un punto muy inicial de las conversaciones. Y esto, en la práctica, podría ayudar a que no se enquisten desde un principio. El año pasado en Bakú, por ejemplo, Brasil, Singapur, Austrialia, Irlanda y Costa Rica, entre otros, fueron designados para liderar los debates sobre finanzas, mitigación y adaptación. En Dubái asumieron este rol Sudáfrica, Dinamarca, Noruega y Chile. El encuentro de Egipto fue el último en el que España asumió este papel, con Teresa Ribera liderando, por un lado, las negociaciones en materia de adaptación climática en nombre de España y, por el otro, haciendo presión junto a Europa para cerrar un acuerdo ambicioso en materia de reducción de emisiones.