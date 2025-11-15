Fraude digital
¿Compartiste tu pantalla en una llamada? Podrías haber caído en esta nueva estafa
La ciberdelincuencia se centra ahora en las videollamadas, con la posibilidad de robar datos y dinero en cuestión de minutos
La popularización de las videollamadas y del trabajo remoto ha abierto nuevas puertas a los ciberdelincuentes, que empiezan a emplear métodos cada vez más sofisticados para obtener información sensible. Uno de los más recientes es el llamado screen sharing scam, una estafa que consiste en convencer a la víctima de compartir la pantalla de su dispositivo, permitiendo a los atacantes ver en tiempo real cada movimiento y capturar datos personales o financieros.
El procedimiento suele comenzar con una llamada inesperada, generalmente a través de aplicaciones como WhatsApp o servicios similares. El estafador adopta la identidad de un técnico, un agente de soporte o un representante de alguna entidad conocida, y asegura que es necesario verificar un supuesto problema con la cuenta del usuario. Con un tono urgente y convincente, solicita iniciar una videollamada para “guiar” a la persona en la solución del inconveniente. Una vez iniciada la comunicación, la petición clave aparece: activar la función de compartir pantalla. A partir de ese momento, el delincuente obtiene acceso visual a todo lo que la víctima realiza en su dispositivo.
Este acceso resulta extremadamente valioso. Los estafadores pueden observar notificaciones emergentes, incluidos códigos de verificación enviados por SMS, correos electrónicos o aplicaciones bancarias. En varios casos documentados por medios especializados, los delincuentes han logrado incluso inducir a la víctima a realizar transferencias por su cuenta, disfrazándolas como procedimientos de verificación. En otros episodios, se ha persuadido al usuario para instalar aplicaciones de acceso remoto como AnyDesk o TeamViewer, lo que permite a los atacantes no solo ver, sino controlar el dispositivo.
Actualización de WhatsApp
El crecimiento de esta modalidad ha motivado respuestas de grandes compañías tecnológicas. WhatsApp, por ejemplo, ha comenzado a implementar advertencias que alertan al usuario cuando la pantalla está siendo compartida y detecta la posibilidad de exposición de datos sensibles.
Consejos clave para evitar caer en la estafa
- Nunca compartir pantalla con desconocidos: entidades bancarias y servicios oficiales no solicitan ver la pantalla del dispositivo ni por videollamada ni por chat.
- Desconfiar si piden instalar aplicaciones de control remoto: muchos fraudes comienzan cuando el estafador induce a instalar apps de asistencia remota.
- Verificar identidades por canales oficiales: si alguien asegura ser del banco o servicio técnico, finalizar la llamada y contactar el número oficial.
- Activar y proteger la autenticación en dos pasos: aunque no es infalible, aumenta significativamente la protección.
- Actuar rápido tras una sospecha, es deir, si la pantalla fue compartida con alguien que podría ser un estafador es necesairo cambiar contraseñas, cerrar sesiones y comunicarse con el banco para bloquear operaciones.
