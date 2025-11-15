Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fraude digital

¿Compartiste tu pantalla en una llamada? Podrías haber caído en esta nueva estafa

La ciberdelincuencia se centra ahora en las videollamadas, con la posibilidad de robar datos y dinero en cuestión de minutos

Jorge Segura

La popularización de las videollamadas y del trabajo remoto ha abierto nuevas puertas a los ciberdelincuentes, que empiezan a emplear métodos cada vez más sofisticados para obtener información sensible. Uno de los más recientes es el llamado screen sharing scam, una estafa que consiste en convencer a la víctima de compartir la pantalla de su dispositivo, permitiendo a los atacantes ver en tiempo real cada movimiento y capturar datos personales o financieros.

El procedimiento suele comenzar con una llamada inesperada, generalmente a través de aplicaciones como WhatsApp o servicios similares. El estafador adopta la identidad de un técnico, un agente de soporte o un representante de alguna entidad conocida, y asegura que es necesario verificar un supuesto problema con la cuenta del usuario. Con un tono urgente y convincente, solicita iniciar una videollamada para “guiar” a la persona en la solución del inconveniente. Una vez iniciada la comunicación, la petición clave aparece: activar la función de compartir pantalla. A partir de ese momento, el delincuente obtiene acceso visual a todo lo que la víctima realiza en su dispositivo.

Este acceso resulta extremadamente valioso. Los estafadores pueden observar notificaciones emergentes, incluidos códigos de verificación enviados por SMS, correos electrónicos o aplicaciones bancarias. En varios casos documentados por medios especializados, los delincuentes han logrado incluso inducir a la víctima a realizar transferencias por su cuenta, disfrazándolas como procedimientos de verificación. En otros episodios, se ha persuadido al usuario para instalar aplicaciones de acceso remoto como AnyDesk o TeamViewer, lo que permite a los atacantes no solo ver, sino controlar el dispositivo.

Actualización de WhatsApp

El crecimiento de esta modalidad ha motivado respuestas de grandes compañías tecnológicas. WhatsApp, por ejemplo, ha comenzado a implementar advertencias que alertan al usuario cuando la pantalla está siendo compartida y detecta la posibilidad de exposición de datos sensibles.

Consejos clave para evitar caer en la estafa

  • Nunca compartir pantalla con desconocidos: entidades bancarias y servicios oficiales no solicitan ver la pantalla del dispositivo ni por videollamada ni por chat.
  • Desconfiar si piden instalar aplicaciones de control remoto: muchos fraudes comienzan cuando el estafador induce a instalar apps de asistencia remota.
  • Verificar identidades por canales oficiales: si alguien asegura ser del banco o servicio técnico, finalizar la llamada y contactar el número oficial.
  • Activar y proteger la autenticación en dos pasos: aunque no es infalible, aumenta significativamente la protección.
  • Actuar rápido tras una sospecha, es deir, si la pantalla fue compartida con alguien que podría ser un estafador es necesairo cambiar contraseñas, cerrar sesiones y comunicarse con el banco para bloquear operaciones.

