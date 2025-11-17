Consulta la portada correspondiente al día 18 de noviembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea de Extremadura
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe
- Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- Una nueva tromba de agua vuelve a causar inundaciones en Cáceres
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- Adiós a las entradas al cine por dos euros para los mayores en Cáceres: 'Es una pena, hacía que viniera gente que normalmente no lo hacía