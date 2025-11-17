Tener un perro en casa impulsa el desarrollo emocional y físico de los hijos

En el marco del Día mundial del niño (20 de noviembre), los expertos comparten las múltiples ventajas de que los niños convivan con perros desde edades tempranas. La presencia de un perro en el hogar actúa como una fuente constante de compañía, cariño y aprendizaje, reforzando el desarrollo emocional y el bienestar integral de los menores.

Un bebé y su mascota. / EL PERIÓDICO

Un análisis sobre el papel del vínculo entre personas y mascotas (The Role of pet-human bond), realizado por la empresa Purina, evidencia los beneficios positivos de esta relación en la participación e interacción en el aula y en el desarrollo educativo. Se ha demostrado que las actividades asistidas con animales pueden favorecer un mejor funcionamiento social entre los niños con trastorno del espectro autista (TEA) y una mayor adaptación escolar en jóvenes que reciben psicoterapia asistida con animales para mejorar su adaptación psicosocial. De hecho, un informe de 2015 encontró que el 55% de los padres encuestados se mostraban en general a favor de una mayor presencia de mascotas en las escuelas.

Un perro bebe agua en una fuente. / EL PERIÓDICO

Cinco beneficios de la convivenia con perros en la infancia

Compañía constante

Tener una mascota proporciona una compañía constante en los buenos y malos momentos

Los perros ofrecen consuelo para los niños, incluso cuando estos deben enfrentarse a las dificultades de la vida

Cuando los niños se sienten tristes, están enfadados o asustados, siempre pueden recurrir a su mascota

Acariciar y abrazar a un perro alivia el estrés y ayuda a relajarse

Estilo de vida más activo

Cuidar a un perro también fomenta un estilo de vida más activo

Los niños con perros hacen ejercicio once minutos al día más que los que no tienen mascotas

Muchos perros requieren caminatas o carreras diarias y mucho tiempo de juego

Aprendizaje de responsabilidad

Tener una mascota es una forma positiva de enseñar a los niños a ser responsables

Asegurarse de que el perro tiene comida y agua les da a los niños un primer contacto con la responsabilidad y la obligación

Además, aprenden empatía y compasión al cuidar a su mascota

Desarrollan un mayor nivel de autoestima al hacerse cargo de sus responsabilidades como dueños

Mejora en la salud

Los estudios han demostrado que los bebés que se han criado en contacto con una mascota enferman con menor frecuencia en su primer año de vida, lo que significa menos visitas al médico

También se ha visto que la exposición a la caspa de las mascotas y los microbios que estas traen al hogar desde el exterior mejoran el desarrollo del sistema inmunológico de los bebés

Además, se ha descubierto que los niños que crecen con perros tienen menos riesgo de desarrollar alergias

Aumento de serotonina y dopamina

Quizás uno de los mayores beneficios es hacer felices a los niños

Se ha demostrado que la interacción con animales aumenta los niveles de serotonina y dopamina, que son los componentes químicos de los sentimientos positivos

Para concluir y según informe de Purina, crecer con un perro enriquece la vida de los niños de muchas formas. Acoger a un perro en un entorno familiar puede ser uno de los mejores regalos que puede recibir un niño durante su infancia.