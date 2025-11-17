El propietario de un bar castiga a un camarero a pagar una cuenta por un despiste

Nueva polémica en el mundo de la hostelería. La cuenta viral de en redes sociales @soycamarero ha desvelado una conversación que se ha dado entre el propietario de un restaurante y un cliente, en la que el gerente le dice que ha habido un despiste con la cuenta y si no viene a pagar el total, correrá a cargo del camarero que les ha atendido.

Los seguidores de esta cuenta, gestionada por Jesús Soriano (colabora con CCOO para ofrecer asesoramiento sobre derechos laborales), no han tardado en dar su opinión al respecto, muchos creen que el responsable hace lo correcto y otros que piensan que es algo indignante.

La conversación empieza con un mensaje del responsable: "Hola, buenas tardes, soy David, encargado del restaurante donde me habéis reservado para 17 personas. Los chicos que los atendieron dividieron la cuenta en dos mesas, pero al momento de cobrarles solo le han pasado el ticket de una sola mesa". Por lo tanto, los clientes se han ido a medio pagar.

"Por favor, le agradecería mucho si pueden acercarse a pagar el resto de la cuenta, ya que de lo contrario le toca a los camareros pagar esa cuenta", explica el hostelero. "Perdona de antemano. Fue un descuido de los chicos. Espero se pueda resolver", finaliza.

Tras estos mensajes, el cliente contesta rápido, tan solo un minuto después. "Hola, tranquilo. Hemos dejado pagar a la persona que se encarga de ello y no nos hemos dado ni cuenta. Vamos para allí en cinco minutos", decía el cliente.

Opiniones

La publlicación acumula más de 34.000 visualizaciones y está dando mucho que hablar. "No puede hacerlo, es ilegal. Pero sí imponerle sanción disciplinaria, como suspensión de empleo y sueldo. No sé qué sería peor, esto figurará en el expediente del empleado", señala un usuario. Otros hablan de negligencia: "Pues yo creo que es despido con causa más que justificada por negligencia. Luego, que entre los camareros quieran subsanar el error para que no despidan al responsable es otra cosa." Otros usuarios señalan que debería haber llamado a la policía, en vez de intentar hacer que pagara el camarero.