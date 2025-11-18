Comienza el 'boom' del Black Friday: este es el dineral que te vas a gastar en las compras

Aunque el Black Friday se celebra el viernes después del cuarto jueves de noviembre, es decir, después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ya es costumbre que miles de empresas adelanten incluso una o dos semanas su actividad. En vez de esperar al 28 de noviembre, día en el que cae el Black Friday este año, deciden adelantar la campaña mucho antes.

Este evento se caracteriza por grandes descuentos y ofertas tanto en tiendas físicas como en líne , marcando el inicio de la temporada de compras navideñas. Aunque el nombre se popularizó por la policía de Filadelfia que lo usaba para describir las calles abarrotadas después de Acción de Gracias, hoy en día se asocia con las significativas rebajas que ofrecen los negocios.

En este sentido, ya se comienzan a ver los primeros descuentos en las tiendas.

El 17% de personas gastarán 500 euros

Este año, el 78% de españoles se dejará seducir por los descuentos, según la encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 2.004 españoles de entre 18 y 74 años. Una cifra similar a la del año pasado, cuando un 76% declaró su intención de aprovechar el Black Friday.

El gasto medio por persona también aumenta. La encuesta revela un gasto medio previsto de 219 euros, superior a los 201 euros apuntados el año pasado (aunque inferior a los 237 euros de 2023). Y superará los 500 euros en un 17% de los entrevistados.

Por sectores

El sector estrella de este año volverá a ser el de la moda: un 57% de los compradores tiene previsto adquirir ropa, calzado o complementos, aunque son cinco puntos menos que el año pasado. Le siguen los dispositivos de electrónica, con un 44% de compradores, en este caso cuatro puntos más que en 2024; y el pequeño electrodoméstico, que baja cinco puntos hasta el 19%.

Otros sectores atractivos para los consumidores son el hogar, los muebles y la decoración (13% de compradores), el de material deportivo (12%) y el de los juguetes (12%), adelantando así muchas compras navideñas.

Una persona con compras del Black Friday / EP

Compulsividad

El 42% muestra un comportamiento compulsivo en sus compras durante el Black Friday, ligeramente superior al registrado en 2024. En concreto, un 15% reconoce que el año pasado gastó más de lo que tenía presupuestado, un 20% adquirió productos que no tenía pensado comprar y también un 20% adquirió cosas que no necesitaba.

Respecto a la vía de compra, la mayoría opta por la opción digital. Solo el 7% planea comprar principalmente en tienda física en estas fechas. Por el contrario, el 28% planea comprar exclusivamente online y otro 31% priorizará este canal.

Desconfianza en los descuentos

Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos de este vento son, precisamente, la veracidad en los descuentos. Numerosos análisis han demostrado que muchos negocios suben los precios días antes para crear ofertas falsas durante el Black Friday. Un 69% de los encuestados señala que se han dado cuenta de esta prácitca. Un 44% considera que, aunque hay algunos descuentos durante el Black Friday, la mayoría de los precios son iguales o incluso más caros que en periodos no promocionales.

Aun así, el 65% de los encuestados cree que merece la pena comprar en Black Friday por los descuentos que se pueden conseguir. De hecho, los encuestados calculan que el año pasado consiguieron ahorrar de media 109 euros en sus compras.