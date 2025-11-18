Baleares
Limpian las esvásticas y la simbología nazi del busto de Aurora Picornell en Palma, que continúa dañado
Operarios han retirado las pintadas ultras que acompañaron el ataque a golpes que sufrió la escultura
El busto todavía presenta importantes hendiduras y desconchones
Jordi Sánchez
Emaya ha limpiado esta mañana las esvásticas pintadas sobre el busto de Aurora Picronell y alrededores, así como los número 88 que también habían aparecido en los aledaños del Born del Molinar tras el ataque nazi perpetrado entre el domingo y el lunes contra la escultura de la luchadora antifranquista.
El busto de Picornell, si bien todavía presenta fuertes golpes con hendiduras importantes y desconchones a causa del ataque, que deberán ser reparaos en el futuro, ya se encuentra libre de toda simbología nazi. Los operarios de Emaya han podido eliminar la pintura negra que los vándalos dejaron tanto en el suelo como en el soporte de hierro de la escultura.
Además, la limpieza también ha incluido las esvásticas y 88s que los agresores pintarrajearon en fachadas cercanas al busto de Picornell.
Vuelven las 'Flores para Aurora'
Incomprensiblemente, los autores del ataque también se llevaron unas flores que, desde hace un par de semanas, un grupo de ciudadanos deposita frente a la escultura a modo de homenaje. Fueron depositadas el sábado pasado y ayer lunes habían desaparecido.
Sin embargo, a primera hora de la mañana de este martes, un ramo de flores violeta ha vuelto a acompañar y embellecer la escultura, un acto que demuestra que este grupo de ciudadanos no se dejará amedrentar por los ataques de grupos ultra y continuará con su tradición.
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros
- Galería | Así fue la inauguración del local en la Casa de los Vargas-Figueroa
- Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar
- El precio de la bombona de butano vuelve a bajar desde de este martes: esto es lo que costará