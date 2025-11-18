Explotación laboral
Nueva oferta abusiva en hostelería de más de 56 horas semanales: "Es lo que ofrecemos"
Exponen una conversación entre el propietario de un restaurante y una persona interesada en trabajar de camarero
El mundo de la hostelería todavía tiene mucho camino que recorrer para conseguir implementar unas condiciones laborales justas para sus trabajadores. Desde explotación y hasta malos tratos que en la mayoría de ocasiones afectan a la salud mental del trabajador. Y es que, las ofertas de trabajo dignas en hostelería escasean. No es fácil conseguir un trabajo respete los derechos del trabajador.
La cuenta de X @/SoyCamarero expone las injusticias de este sector a través de anécdotas y experiencias que hosteleros le comparten para que las difunda en sus redes sociales. Una de las más recientes está relacionado precisamente con la explotación en la hostelería. El responsable de este perfil ha expuesto una conversación en la que el gerente de un restaurante le comenta a una persona las condiciones laborales de camarero en su negocio.
"Sería turno de mañana, de 7 a 16.00 (entrando media hora antes para colocar) y otra semana de 9 a 16.00. Cada semana se rota la hora de entrada", explica el responsable, que además añade que "solo hay 1 día libre a la semana" y el salario es de 1.400 euros. Ante este horario abusivo, el candidato pregunta: "¿Más de 48 horas semanales con un día libre por 1400 euros?"; a lo que el propietario responde: "Es lo que ofrecemos". El candidato rechaza la oferta y señala que "un contrato estándar de camarero son 1400 euros por 40 horas de trabajo semanales".
"Los 1.400€ por más de 48 horas semanales salen a poco más de 6 euros la hora. Y si cuentan la media hora antes de entrar, se queda en menos de 7 euros. Ofertón", escribe, de manera irónica, la persona que lleva la cuenta de @/SoyCamarero tras exponer esta situación.
Opiniones
La publicación, a pesar de ser muy reciente, ya se ha llenado de comentarios criticando las condiciones. "Son 56,5 horas semanales (54+2,5 por entrar media hora antes "para colocar")???? Ni dice nada de parar a comer ni descanso ni nada??? Creo que el que va colocado es el que contrata", dice un usuario. "Qué fácil es querer lo máximo por lo mínimo...", dice otro.
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros
- Galería | Así fue la inauguración del local en la Casa de los Vargas-Figueroa
- Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar
- El precio de la bombona de butano vuelve a bajar desde de este martes: esto es lo que costará