Nueva oferta abusiva en hostelería de más de 56 horas semanales: "Es lo que ofrecemos"

El mundo de la hostelería todavía tiene mucho camino que recorrer para conseguir implementar unas condiciones laborales justas para sus trabajadores. Desde explotación y hasta malos tratos que en la mayoría de ocasiones afectan a la salud mental del trabajador. Y es que, las ofertas de trabajo dignas en hostelería escasean. No es fácil conseguir un trabajo respete los derechos del trabajador.

La cuenta de X @/SoyCamarero expone las injusticias de este sector a través de anécdotas y experiencias que hosteleros le comparten para que las difunda en sus redes sociales. Una de las más recientes está relacionado precisamente con la explotación en la hostelería. El responsable de este perfil ha expuesto una conversación en la que el gerente de un restaurante le comenta a una persona las condiciones laborales de camarero en su negocio.

"Sería turno de mañana, de 7 a 16.00 (entrando media hora antes para colocar) y otra semana de 9 a 16.00. Cada semana se rota la hora de entrada", explica el responsable, que además añade que "solo hay 1 día libre a la semana" y el salario es de 1.400 euros. Ante este horario abusivo, el candidato pregunta: "¿Más de 48 horas semanales con un día libre por 1400 euros?"; a lo que el propietario responde: "Es lo que ofrecemos". El candidato rechaza la oferta y señala que "un contrato estándar de camarero son 1400 euros por 40 horas de trabajo semanales".

"Los 1.400€ por más de 48 horas semanales salen a poco más de 6 euros la hora. Y si cuentan la media hora antes de entrar, se queda en menos de 7 euros. Ofertón", escribe, de manera irónica, la persona que lleva la cuenta de @/SoyCamarero tras exponer esta situación.

Opiniones

La publicación, a pesar de ser muy reciente, ya se ha llenado de comentarios criticando las condiciones. "Son 56,5 horas semanales (54+2,5 por entrar media hora antes "para colocar")???? Ni dice nada de parar a comer ni descanso ni nada??? Creo que el que va colocado es el que contrata", dice un usuario. "Qué fácil es querer lo máximo por lo mínimo...", dice otro.