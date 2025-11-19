Llega el frío extremo a España: estas serán las ciudades más afectadas por la helada

Tras varias semanas de temperaturas raramente altas para esta época del año, el tiempo finalmente ha dado un giro brusco. Aunque la borrasca Claudia ya había introducido inestabilidad con lluvias intensas y rachas de viento en el oeste peninsular, el verdadero cambio llegó a partir del martes, cuando una masa de aire frío provocó un desplome generalizado de los termómetros, con valores incluso por debajo de la media.

Las temperaturas bajarán hasta 10ºC con respecto a lo normal para esta época hasta el domingo. De forma paralela, nevará el jueves y el viernes en el tercio norte en cotas que el viernes bajarán hasta los 300 metros.

Este miércoles, España ya empezará a estar bajo los efectos de una masa de aire de origen ártico que deja temperaturas bajo cero. A las seis de la mañana se registraban entre -5 y -6ºC en zonas altas como Pradollano en Sierra Nevada, pero también en localidades habitadas como Martinet en la provincia de Lleida, Benasque en Huesca y Llorach en Tarragona.

La madrugada del sábado, la más frío

La predicción ha avanzado que la madrugada del sábado será probablemente la más fría de este episodio invernal, con valores entre -2 y -4ºC en amplias zonas de la mitad norte y este y temperaturas de hasta -5ºC en zonas de páramos. Se amanecerá con heladas en amplias zonas del territorio, sobre todo en la mitad norte y este.

¿Dónde hará más frío?

Los expertos del portal especializado eltiempo.es exponen cuáles serán las zonas que más sufrirán el desplome térmico.