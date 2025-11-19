Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nacimientos

La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024

El número de nacimientos desciende un 0,8 por ciento respecto al año anterior

Una mujer con un carrito de bebé.

Una mujer con un carrito de bebé. / EP

EFE

Madrid

La natalidad en España en 2024 ha descendido en un 0,8 por ciento respecto al año anterior con 318.005 nacimientos, con lo que continúa la tendencia a la baja de la última década.

Así lo detalla la encuesta sobre el Movimiento Natural de Población, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondiente al 2024, que el INE ha publicado este miércoles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
  2. Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
  3. Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero
  4. Tres jóvenes arquitectos españoles reinventan Navalmoral: así es el proyecto que gana Europan, transformará la ciudad y coserá las vías del tren
  5. Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
  6. Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
  7. Andrés Sáenz, frutero de Cáceres: 'El cliente fiel se perdió hace ya unos años
  8. Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D

Los Guilles, a la búsqueda del chollo inmobiliario en Mérida

Los Guilles, a la búsqueda del chollo inmobiliario en Mérida

El extremeño Juan Merino (CEO de Airmagic) lidera la adquisición de la tecnológica Packar

El extremeño Juan Merino (CEO de Airmagic) lidera la adquisición de la tecnológica Packar

El Gobierno inicia el proceso de decolonización de los museos de América y Antropología

El Gobierno inicia el proceso de decolonización de los museos de América y Antropología

Cáceres estrena Monacal 2025: cuatro días de dulces, cultura y solidaridad para apadrinar conventos

Cáceres estrena Monacal 2025: cuatro días de dulces, cultura y solidaridad para apadrinar conventos

Pedro Muriel: "Queremos trasladar tranquilidad a la ciudadanía sobre el consumo del agua en Cáceres"

Servicios públicos “sin control” en Cáceres y Mejostilla en el punto de mira: las críticas del PSOE a la “desidia” de Mateos en las barriadas

Servicios públicos “sin control” en Cáceres y Mejostilla en el punto de mira: las críticas del PSOE a la “desidia” de Mateos en las barriadas

La esperanza de vida en España llega hasta los 84,01 años, una cifra nunca alcanzada

La esperanza de vida en España llega hasta los 84,01 años, una cifra nunca alcanzada
Tracking Pixel Contents